Ordenações na diocese do Lwena reforçam acção pastoral

O XIV Domingo do tempo do comum foi marcado com ordenações de quatro diáconos pela primeira vez na diocese de Lwena.

Tratam-se dos Diáconos, Ivo Mujumbo, primeiro diácono do Seminário Propedêutico São João Maria Vianney, João Nicodemos, Adelino Palanga e Satchissimile Tomé Cândido.

Neste momento em que vivemos a situação da Pandemia da Covid é uma bênção a Diocese 4 obreiros para vinha do senhor.

Reportagem de Teotónio Sapalo