Congregação das irmãs de Santa Doroteia de Luto

Faleceu, nesta terça-feira, a irmã Clemência Lititua, vítima de doença, na Diocese de Eseka, república de Camarões, local da sua última missão Pastoral.

A religiosa que durante muitos anos trabalhou na Diocese de Benguela, concretamente na paróquia de Nossa Senhora do Pópulo.

De sublinhar que a religiosa dedicou-se ao serviço pastoral na paróquia de Nossa senhora do Pópulo com a juventude e trabalhou como responsável do centro de saúde Paula Frassinti, sempre com a divisa da simplicidade no trabalho, aliás, uma das frases da madre fundadora da congregação de Santa Doroteia, Paula Frassineti.

Partiu para casa do pai aos 53 anos, e deixa uma congregação abatida.

Nesta Terça-feira, a irmã Mariquinha de Fátima da Conceição, da mesma congregação, tornou pública a notícia do falecimento da irmã Clemência.

Reportagem de António Mateus