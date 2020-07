Cardeal Dal Corso celebra no Santuário de Fátima no Huambo

Na missa celebrada no Santuário de Nossa Senhora de Fátima neste XVI Domingo do tempo comum, Dom Eugénio Cardeal Dal Corso disse que o Espírito Santo vem sempre em ajuda das fraquezas humanas, e Deus na sua infinita bondade tem nos ajudado para que possamos vencer as tentações e caminharmos para o caminho da Santidade.

No resumo da parábola da boa semente sua eminência disse ainda que devemos semear a boa semente como filhos de Deus que somos, vamos encontrar o Joio plantado, acrescentou Cardeal Dal Corso, e temos que saber separar ele da semente.

Reportagem de Arnaldo Sapele