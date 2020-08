Diocese de Lwena lança aplicativo com a Bíblia em 4 línguas nacionais

Já está disponível o aplicativo informático, que contém a Bíblia Sagrada em quatro línguas nacionais da região leste de Angola, nomeadamente “Tchokwe, Luchazes, Lunda-Ndembo e Luvale”. O lançamento oficial teve lugar nesta Terça-feira, 4 de Agosto na diocese do Lwena. Para além da Bíblia, o referido aplicativo contém igualmente o Missal católico nas referidas línguas.

Trata-se da bíblia em Tchokwé, Luvale, Lunda – Ndembo, Mbunda e Luchazes, bem como de um missal católico em Cokwé, cuja apresentação e lançamento das obras digitais decorreram na Diocese local.

As obras bíblicas contêm as escrituras do novo e velho testamentos, enquanto o missal (dominical) em Tchokwé possui, entre outros, orações, rituais, celebrações de efemérides religiosas e cânticos.

Para o uso dos aplicativos, o interessado deve dirigir - se a Diocese do Luena com um telefone ou tablete andróide, contendo uma memória de quatro ou mais gigabyte de capacidade para instalação.

O bispo da Diocese do Luena, Dom Jesus Tirso Blanco, disse na ocasião, que as obras publicadas neste formato servirão de uma ferramenta primordial na pregação do evangelho em diferentes tribos e povos do Moxico.

Explicou que as bíblias e o missal digital, produzidos por fiéis da igreja desde o começo da pandemia da covid-19, são evidências de que a Diocese está a cumprir o seu papel na expansão da palavra de Deus.

Abel Xavier, fiel católico, parabenizou a equipa do projecto “Catitablet” pelo lançamento destas obras religiosas, visto que vão ajudar sobretudo, os catequistas na pregação em zonas longínquas da província.