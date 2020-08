Diocese de Saurimo comemora hoje 45 anos de existência

A então diocese de Henrique de Carvalho foi erecta em 10 de Agosto de 1975 pelo Papa Paulo VI, recebendo o território da diocese de Malanje (actualmente arquidiocese). Originalmente era sufragânea da arquidiocese de Luanda.

Em 16 de Maio de 1979 assume o nome de diocese de Saurimo.

Em 9 de Novembro de 2001 cede uma parte do seu território em vantagem da erecção da diocese de Dundo.

Em 12 de Abril de 2011 é elevada ao posto de arquidiocese metropolitana pelo Papa Bento XVI, tendo como sufragâneas as dioceses do Dundo e Lwena.

Em entrevista a Rádio Ecclesia, o Arcebispo de Saurimo, Dom José Manuel Imbamba, reconhece o trabalho missionário desenvolvido pelos seus predecessores, apontou a formação integral do homem, mais aposta nas vocações locais para vida consagrada, o combate da mentalidade feiticista, a cooperação excepcional da igreja com o estado para as questões de desenvolvimento socioeconómico das comunidades, como alguns dos desafios de seu governo.

Vamos acompanhar a entrevista completa