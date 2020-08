Combate à corrupção deve ser realizado de forma justa, defendem bispos da CEAST

A reunião do Conselho Permanente aconteceu nos dias 17 e 18 de Agostos, no Santuário da Nossa Senhora da Muxima, Diocese de Viana, sob a presidência de Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, Arcebispo de Luanda e Presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, que contou com a presença de 15 Bispos, ausências justificadas dos Bispos de Namibe, Dom Dionísio Hisiilenapo, Ondjiva, Dom Pio Hipunyati, Menongue Dom Leopoldo Ndakalako e da Diocese de São Tomé, Dom Manuel dos Santos.

Um dos pontos abordados no Comunicado de imprensa, apresentado nesta Terça-feira aos órgãos de Comunicação Social, foi a anulação do ano lectivo nos seminários do País e tendo igualmente decidido pela permanência da formação dos Seminaristas do último ano e aprovaram ainda alguns dossiers de instituições eclesiásticas.

Depois da leitura do comunicado de imprensa, aconteceu a conferencia de imprensa, onde Dom Belmiro porta-voz da CEAST, ao responder uma pergunta sobre a situação da corrupção no país, adiantou que o combate à corrupção levado a cabo pelo governo angolano não é tarefa fácil, e voltou a defender que o referido processo deve ser realizado de forma justa.

Os prelados católicos dedicaram tempo sob análise do actual momento da Igreja marcado pela COVID 19, onde duas Dioceses vivem sob limitações nas celebrações, os Prelados apelam a continuidade da vida cristã e acenam para a possibilidade de se observarem sob medidas de segurança a retomada da vida sacramental e sobretudo da eucaristia sob condições a acordar.

Vamos acompanhar o comunicado de imprensa e a conferência de imprensa