Cazombo será palco da IIª Plenária anual dos Bispos da CEAST em Outubro

A vila de Cazombo, município do Alto Zambeze a mais de 500 quilómetros da cidade do Luena, província do Moxico será o palco da Segunda Assembleia anual dos Bispos da CEAST, que decorre de 6 à 12 de Outubro próximo.

A decisão saiu da reunião do Conselho Permanente que aconteceu nos dias 17 e 18 de Agostos, no Santuário da Nossa Senhora da Muxima, Diocese de Viana, sob a presidência de Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, Arcebispo de Luanda e Presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, que contou com a presença de 15 Bispos, ausências justificadas dos Bispos de Namibe, Dom Dionísio Hisiilenapo, Ondjiva, Dom Pio Hipunyati, Menongue Dom Leopoldo Ndakalako e da Diocese de São Tomé, Dom Manuel dos Santos.

Falando aos microfones da Ecclesia, Dom Jesus Tirso Blanco, Bispo do Lwena, é uma homenagem ao povo de Cazombo, sendo a primeira vez que os bispos vão reunir num município, que não é uma sede Episcopal” é algo corajoso e profético dedicar a este povo do Alto Zambeze esta Assembleia” adiantou o prelado Católico.

Alto Zambeze é um município da província do Moxico, com sede na cidade de Cazombo.

Tem 48.356 km e cerca de 20 mil habitantes. É limitado a norte pela República Democrática do Congo, a leste e sul pela República da Zâmbia, e a oeste pelos municípios de Bundas, Moxico, Cameia e Luacano.

O município é constituído pela comuna sede, correspondente à cidade de Cazombo, e pelas comunas de Nana Candundo, Lumbala Caquengue, Macondo, Caianda, Calunda e Lóvua Leste.

Até 1975 era uma circunscrição administrativa.

Reportagem de Cristóvão Companhia