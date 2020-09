Missas retomam com apenas 2 celebrações ao Sábado e Domingo

A medida surge a luz do novo decreto presidencial que prorroga a situação da calamidade Pública em Angola.

Foram cerca de 5 Meses que as Igrejas na Arquidiocese de Luanda e Diocese de Viana ficaram privadas de exercerem as suas actividades na sequência dos vários decretos exarados para prevenir e combater a Covid 19 no País.

Na tarde desta Terça-feira, com o fim de mais uma situação de calamidade pública o executivo anunciou a retoma dessas actividades a partir do dia 19 de Setembro.

Vamos acompanhar o Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República Adão de Almeida