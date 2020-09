Falta de sacerdotes e Covid 19 adiam elevação da igreja de Quirima à categoria de missão

A falta de mais sacerdotes e o surgimento do novo coronavírus no nosso país está a deixar a Igreja do município de Quirima, a não ser elevado à categoria de missão facto que preocupa o Arcebispo de Malanje Dom Benedito Roberto, que presidiu a missa campal naquela localidade concelebrado pelo quase pároco da quase missão da sagrada família do Quirima, Padre Paulino Justino que também atende as missões do Mussolo, Nossa Senhora das Graças do Luquembo e Santa Teresinha do Menino Jesus de Cambundi-Catembo.

Durante a homilia o pastor da Igreja em Malanje começou por felicitar a presença massiva dos fiéis que cumpriram o distanciamento físico como mandam as regras Sanitárias.

Dom Benedito diz que a não elevação de categoria de Missão da Sagrada Família do Quirima dá-se o novo momento que o país vive e a falta de sacerdotes na Arquidiocese.

Por outro lado Dom Benedito apelou aos fiéis a terem calma porque em qualquer altura serão mesmo elevados à categoria de missão

Vamos acompanhar a homilia completa