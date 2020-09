Situação social precária em várias comunidades indigna bispo de Caxito

A caminho dos 45 anos da Independência de Angola, na visão de Dom Maurício Camuto é lastimáveis as condições em que se encontram determinadas comunidades no nosso país.

Bispo de Caxito, em visita pastoral a zona de Cacuaco afecta a sua Diocese, não gostou de ver o estado deplorável em que vivem as populações do Kikolo que nem parece que vivem na capital que é Luanda” Luanda não é só Kilamba ou outra centralidade espalhadas pelo país, não se justifica Angolanos hoje a viverem em situação precárias como as que encontrei nessas comunidades” adiantou o prelado Católico.

Reportagem de João Afonso