Arcebispo do Lubango reinaugura Sé catedral e confere posse ao seu novo pároco

O XXVI Domingo do tempo comum foi vivido em festa na Arquidiocese do Lubango, onde Dom Gabriel Mbilingui reinaugura a Catedral e conferiu posse ao Pároco da Catedral Padre Jonas Pacheco Simão.

Dom Gabriel Mbilingi na ocasião, fez saber o sentido ecclesial de paróquia que prende-se na comunidade de fieis e falou ainda da missão da nova direção pastoral da catedral do Lubango” a igreja paroquial não são paredes, a igreja paroquial é uma comunidade de fieis com seu pastor próprio, o pároco e os seus vigários, o qual o pároco em comunhão com o bispo diocesano serve a comunidade que lhe é confiada, e esta realidade da comunidade da Sé Catedral, que hoje, vê tomar posse o seu novo pastor”.

Vamos acompanhar a homilia