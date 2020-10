Bispos reunidos em Cazombo reagem a morte do Governador do Uíge

A morte do governador do Uíge, Sérgio Luther Rescova, ocorrido esta Sexta-feira, continua a abalar a sociedade angolana, que reage com profundo pesar.

Entre as varias reacções está a dos bispos da CEAST reunidos em plenária na diocese do Lwena, região de Cazombo no Alto Zambeze.

Dom Filomeno Presidente da CEAST descreve Rascova como um estudante brilhante na época em que era estudante na Universidade Católica de Angola.

Dom Emílio Sumbelo, administrador Apostólico da Diocese do Uíge e Bispo de Viana diz que Rescova era um modelo um joven inspirador” nos poucos meses que esteve na província percorreu os 16 municípios, radiografando as questões sociais, económica e cultural dos povos.

Dom Luzizila Kiala, bispo do Sumbe, recorda Rescova como um joven acolito na Sé catedral do Uíge” vivendo juntos na mesma casa me chamava de tio Kiala, bom joven, com uma vida cristã activa”.

Reportagem de Teotónio Sapalo