Malanje em tempo de Covid não deixou de peregrinar a NªSrª Pungu Andongo

Sob lema” Nossa Senhora do Rosario do Pungo Andongo livre Angola e o Mundo da Pandemia da Covid-19”

A Arquidiocese de Malanje realizou neste Domingo, dedicado as missões a tradicional peregrinação anual ao Santuário de Nossa Senhora do Rosário do Pungo Andongo.

Devido a pandemia da covid-19 Participaram da mesma cerca de 300 fiéis Católicos vindos das Províncias de Malanje, Kuanza Norte e Uige.

Reportagem de Justino Ngonde