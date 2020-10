Já está definida a data para regresso das aulas no Seminário Maior

É já no próximo dia 16 de Novembro que retomam as aulas no seminário maior de Luanda.

De acordo com uma nota chegada a nossa redacção, as aulas irão até ao dia 16 de Julho de 2021 e o regresso dos estudantes fica condicionado ao atestado de testes com resultado negativo, obrigatório também para os seminaristas em confinamento domiciliário desde 27 de Março.

Nas datas que vão de 3 a 6 de Novembro os formadores encarregados dos estudos deverão passar pela secretaria para actualização das listas dos respectivos estudantes.

Vamos acompanhar o comunicado na voz do Pe. Cafuma Dala