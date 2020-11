Vai a enterrar no Huambo Pe. Graciano Kapiñgala

O sacerdote faleceu no passado dia 1 de Novembro, no hospital Central do Huambo.

Padre Graciano, exerceu os cargos de Pároco e reitor do Santuário de Cristo Misericórdia, antiga paróquia de Santa Cruz no Kanhe.

Foi Vigário Episcopal da zona da sede do Huambo, foi administrador do Instituto Superior Politécnico Católico do Huambo-ISPOC, docente e responsável da Rádio Ecclesia no Huambo.

Nesta Quarta-feira, as 7h30 os restos mortais do Reverendo Padre chegou ao Santuário Cristo Misericórdia do Kanhe, as 9h acontece a missa de corpo presente de seguida o cortejo fúnebre até ao cemitério municipal S. Pedro.

Fiéis da Arquidiocese do Huambo, Choram morte prematura do Padre Graciano Kapingala.

Reportagem de Flaviana Samba