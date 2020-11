Nova encíclica do Papa apresentada aos missionários em Luanda

Arcebispo de Luanda apelou as pessoas com efectiva possibilidade a ajudar as iniciativas da igreja no âmbito das celebrações do dia mundial dos pobres a ser assinalado a 15 de Novembro de 2020 a nível da capital do país.

Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, afirmou que a Enciclica “Fratelli tutti” é um convite à superação da indiferença e da não globalização da indiferença.

“Precisamos ter saudades daquilo que é mais próprio do homem, o homem por natureza é alguém fraterno, solidário, alguém que vive com os outros”, afirmou o Arcebispo de Luanda e Presidente da CEAST.

Apresentada a 4 de Outubro, dia de São Francisco de Assis, a Carta Encíclica “Fratelli tutti” do Papa Francisco indica a fraternidade e a amizade social para construir um mundo melhor, pacífico e com mais justiça.

“Fratelli tutti” é uma concretização daquilo que é doutrina, daquilo que é ensinamento, daquilo que é pregação, não ficarmos no ar, mas termos gestos concretos, gestos que manifestam essa proximidade concreta com os mais necessitados, disse D. Filomeno que antecipou o Dia Mundial dos Pobres, a ser celebrado a 15 de novembro próximo, como uma oportunidade sublime de reafirmar que a Carta encíclica “Fratelli tutti” do Papa Francisco busca aproximar os mais necessitados.