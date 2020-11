Na festa de Cristo Rei Lwena ganha 3 sacerdotes

A diocese do Lwena, província do Moxico beneficiou de 3 novos sacerdotes, que vão reforçar a ação de evangelização naquela região mais a leste de Angola.

Foram consagrados os então diáconos Adelino Palanga, João Nicodemos e Satchissimile Cândido Tomé, de 37, 33 e 31, respectivamente, elevando para 17, o número de padres diocesanos na província.

A missa das ordenações que coincidiu com a celebra a solenidade do Cristo Rei celebrada pela igreja, foi presidida pelo Bispo de Lwena, com a presença do Arcebispo metropolita de Saurimo, Dom Manuel Imbamba.

Na homilia da missa de ordenação, o bispo da Diocese de Luena, Dom Jesus Tirso Blanco,apelou aos novos padres a estarem permanentemente ao serviço das comunidades, contribuindo no combate às práticas que desestruturam a convivência entre as pessoas.

Reportagem de Cristovão Companhia