Vigiai e orai pediu Dom Belmiro

O Bispo da diocese de Cabinda, falando na homilia no primeiro Domingo de Advento, pediu aos fiéis para vigiem e orem como recomendado na bíblia, para que não sejamos surpreendidos com chegada do Messias.

Dom Belmiro Chissengueti, considera que o tempo do advento é um período de renovação para pratica de boas acções, que vão ao encontro de Cristo o Messias que vai nascer com a festa de Natal.

A missão de cada um é se esforçar, vigiar e orar, pois estes dois verbos estão presentes neste tempo como um imperativo de Deus” e para que tudo isto se efective Deus tem que estar a frente de tudo e como se diz no dia-a-dia, Deus no comando, pois que de contrario os resultados podem ser catastróficos e o pais esta cheio de exemplo disto”.

Vamos acompanhar a homilia