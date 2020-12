Bispos da CEAST dão as boas vindas ao Núncio Apostólico

Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, Arcebispo de Luanda e Presidente da CEAST, nas suas palavras de boas vindas ao Núncio D. Geovani Gaspari, descreveu as bases por que passa o trabalho missionário realizado no país e fez um retrato da longa história e profunda tradição católica e cristã da igreja em Angola” daqui partiu pela primeira vez enviado por um dos nossos soberanos Rei do Congo, o primeiro emissário de um Rei da África negra a Roma, a sede de Pedro, António Nvunda, que a 6 de Novembro de 1608, morre em Roma e esta sepultada na Basílica de Santa Maria Maior”.

Dom Filomeno falou da vivencia das comunidades cristãs, que são dinâmicas e com espiritualidade eucarística e acentuadamente Mariana, sempre atenta aos sinais do tempo e comprometida com os flagelados do vento leste, os desencontrados com a história e desconfiados dos homens irmãos.

Presentes na Cerimonia, Dom Cardeal Alexandre do Nascimento, Arcebispo emérito de Luanda e o Bispo Auxiliar emérito de Luanda, D. Anastácio Kahango, os bispos de Viana, D. Emílio Sumbelelo e de Caxito, D. Maurício Camuto.

Vamos acompanhar as palavras de D. Filomeno