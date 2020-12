Bispos da CEAST defendem uma Angola melhor e mais harmoniosa

O Conselho Permanente da CEAST esteve reunido em Luanda nos dias 8 e 9 de Dezembro, naquele que é o seu último encontro de 2020.

Fazem parte do conselho permanente da CEAST, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, Presidente, Dom José Manuel Imbamba, Vice-presidente, Dom António Jaca, Secretário-geral, Dom Dionísio Hessilenapo, Dom Estanislau Marques Tchindekasse, Dom Gabriel Mbilingi, Dom Zeferino Zeca Martins, Dom Emílio Sumbelelo, Dom Vicente Carlos Kiazico e Dom Manuel António Mendes dos Santos.

A vida eclesial, a nomeação do novo director da Caritas, o respeito pelas diferenças partidárias, o fomento do diálogo inclusivo para a construção da paz social, fez parte dos assuntos abordados na reunião do Conselho permanente, em relação a COVID os Bispos exortam as populações observarem as medidas de segurança e a respeitarem as orientações das autoridades sanitárias.