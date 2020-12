D. Giovanni apresenta cartas credencias ao PR

O presidente da república, João Lourenço acreditou esta Terça-feira, o novo Núncio apostólico em Angola e São Tomé.

D.Giovanni Gaspari, falando a imprensa, disse que falou com Presidente angolano sobre o Acordo Quadro (rubricado em 2019 entre Angola e a Santa Sé), bem como sobre outros assuntos de interesse bilateral, destacando as boas relações entre Angola e o estado do Vaticano.

O Núncio apostólico em Angola e São Tomé, de 57 anos, iniciou a trabalhar na Santa Sé em 2001, tendo exercido as mesmas funções no Irão, na Albânia, no México e na Lituânia.

De recordar que Papa Francisco, nomeou a 21 de Setembro de 2020, Monsenhor Giovanni Gaspari, como novo Núncio Apostólico em Angola e São Tomé e Príncipe.