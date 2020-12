Situaçao social das crianças em São tomé preocupa D. Manuel

O Ano dedicado a São José foi oficialmente aberto na Diocese de São Tomé e Príncipe no Sábado 26/ 12 na Sé Catedral pelo Bispo, Dom Manuel António Mendes dos Santos e nas paróquias no Domingo da Sagrada Família.

A cerimonia foi realizado na Sé Catedral e contou com a presença dos Cristãos de várias paróquias, especialmente os casais, por causa do dia dedicado a Sagrada familia e teve abragencia a todas as paróquias da Diocese.

Durante o acto o bispo da diocese mostrou-se preocupado com a situaçao social das crianças em são tomé.

Reportagem de Melba de Ceita