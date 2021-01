No meio da desgraça nunca esquecer a presença amorosa e misericordiosa de Deus, exorta D. Mbilingi

O Arcebispo do Lubango completou nesta Quarta-feira 6 de Janeiro 21 anos de Ordenação Episcopal.

Dom Gabriel Mbilingi, em entrevista a Ecclesia local, revelou que não alcançou ainda a meta que deseja ao serviço da igreja, mas se sente contente” não mereço esse dom, esse chamamento e continuarei a não merece-lo pela experiencia que a gente têm do que nós somos , a nossa fragilidade, a nossa pequenez, o nosso pecado, mas ainda assim nos conforta o facto de que o senhor que nos escolheu não tendo em conta as nossas capacidades naturais na mesma não deixa de nos suscitar com a sua graça e é esta proximidade, este apoio da parte de Deus que é motivo para nunca desanimar”

Na sua entrevista, o Arcebispo do Lubango também falou dos jovens e exortou-os a não esquecerem a presença amorosa e misericórdia de Deus.

O prelado lembrou as manifestações de jovens que ocorreram 2020.

No meio da desgraça nunca esquecer a presença amorosa e misericordiosa de Deus, pronunciamento da longa entrevista concedida por Dom Mbilingui, por ocasião dos seus 21 anos de episcopado.