Eccleisa de Caxito nos próximos 3 anos será dirigida por um leigo

Isidro Chiteculo, de 34 anos de idade, foi nomeado, recentemente, pelo Bispo de Caxito, Dom Maurício Camuto, como novo Director Geral da Rádio Ecclésia de Caxito, substituindo o Reverendo Padre Cláudio Cassemo João, no cargo desde Dezembro de 2019.

Formado em Jornalismo e Psicologia Escolar, Isidro começou a dar os seus primeiros passos no mundo do jornalismo em 2004, na Rádio Ecclésia, tendo passado já pela Semba Comunicação e Delegação de Luanda do Jornal Português "O Sol".

Chiteculo tomou posse esta Terça-feira, como novo Director da Emissora Católica de Angola, na Diocese de Caxito.

Reportagem de Zacarias Congo