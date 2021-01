Concentração do poder em Luanda condiciona desenvolvimento das 17 províncias, diz D. Tirso

O Bispo da Diocese do Lwena, Dom Jesus Tirso Blanco, reafirmou esta segunda-feira, no encontro entre governo e as com entidades religiosas,

a existência de um excesso de centralização de decisões, em Luanda, factor que, segundo o Prelado, tem inibido em demasia o crescimento das demais regiões.

Na ocasião, o bispo da Diocese do Lwena, D. Jesus Tirso Blanco, exortou o Governo central a mobilizar mais recursos para as províncias do interior no sentido de poderem definir e executar as suas tarefas prioritárias, com realce para a construção de estradas e estancamentos das ravinas.

Para Dom Tirso, os recursos devem ser alocados nas províncias de forma mais eficiente para que estas possam decidir os seus caminhos de desenvolvimento.