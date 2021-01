Arquidiocese do Lubango ordena 24 Diáconos

O 3° Domingo do Tempo comum na Arquidiocese do Lubango entrou na História da igreja angolana, foram ordenados vinte e quatro teólogos finalistas, consagrados à ordem do Diaconato.

Os mesmos fazem parte da primeira turma de finalistas do Seminário Maior Padre Sikufinde Secção de Teologia na Arquidiocese do Lubango, inaugurado a 19 de Março de 2016.

Dos 24 Diáconos, 12 pertencem a Arquidiocese do Lubango, 5 a Diocese do Namibe, 4 a Diocese de Ondjiva e 3 da Diocese de Caxito.

Fiéis vindo de perto e de longe, testemunharam este acontecimento histórico para igreja angolana e em particular a arquidiocese do Lubango, a celebração eucarística teve lugar no pavilhão multiusos da Nossa Senhora do Monte, e teve na presidência a Dom Gabriel Mbilingi Arcebispo Metropolita do Lubango, co-presidiram mais de 30 sacerdotes da arquidiocese do Lubango e das dioceses de Namibe, Ondjiva e Caxito.

Reportagem de Edgar Ganga