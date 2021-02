Nomeado Bispo da Diocese do Uíge

Pe. Joaquim Nhanganga Tyombe, nasceu aos 22 de Novembro de 1969, em Mambandi, município de Cacula, província da Huíla.

Filho de Tyombe Ndjai e de Kwafukala( ambos de feliz memoria). Baptizado no Lukombo aos 28 de Junho de 1981, crismado na catedral do Lubango aos 18 de Maio de 1986 e ordenado presbitério do clero secular do Lubango a 24 de Novembro de 2001.

Formação académica

Estudos primários, secundários, terciários e médio no Lubango

Curso superior de Filosofia nos Seminários Maior de Cristo Rei, na cidade do Huambo e Bom Pastor (3º ano)-Benguela

De 1996-2000 fez o curso superior de Teologia no Seminário Maior St.John Vianney de Pretoria-África do Sul, filiado á Universidade Urbaniana de Roma.

Em Maio 2001 obtém o Bacharelado em Teologia pela Universidade Urbaniana de Roma.

De 2010-2012 frequentou o curso de Doutoramento na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa em Lisboa, tendo concluído com distinção 2ª grau Canónico em Teologia Sistemática a 2014-05-28, correspondendo civilmente ao Diploma de Estudos Avançados.

Em 2016 obtém o grau de Mestre em Administração Escolar, pelo Instituto Superior de Ciências de trabalho e emprego-ISCTE-IUL-Lisboa-Portugal.

Actividades Pastorais Exercidas

Estágio pré –diaconal na Paróquia de Sta Teresinha do Menino Jesus- Matala

Estagio Diaconal na Missão Católica de Nossa Senhora das Dores do Lubango, Chancelaria da cúria Arquidiocesana do Lubango e professor do Seminario Maior de Filosofia Pe. Leonardo Sikufinde.

Paroco e Superior da Missão Católica Nossa Senhora Rainha do Mundo-Municipios da Bibala e do Camucuio, na actual Diocese do Namibe.

Director do Instituto de Ciencias Religiosas de Angola- ICRA –Regional-Lubango, Vigário Paroquial da Catedral do Lubango, membro do secretariado da Pastoral Arquidiocesana do Lubango do conselho Presbiteral e do programa radiofónico de evangelização “ Novos Céus nova terra” da Arquidiocese do Lubango(2006-2010).

Vigário cooperador da paroquia dos Santos Reis Magos-vulgo paroquia do campo grande em Lisboa-Portugal(2010-2016).

Desde 5 de Dezembro de 2016, Reitor e professor do Seminário Maior de Teologia Pe. Leonardo Sikufinde –Lubango.

Reitor do Seminário Maior Pe. Leonardo Sikufinde-secção de Teologia, desde Março de 2017 até a presente data.

Publicações

2014 –O modele “ Igreja-família”: para uma pastoral comunitária em contexto angolano, a partir do Sínodo dos Bispos para a África de 1994, Lisboa, Paulinas.

2016-Meu Kimbo, minha escola: politicas educativas de apoio á família no contexto rural angolano, Lisboa, Paulinas.

