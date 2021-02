Vida humana está acima de qualquer ideologia política, refere Arcebispo do Huambo

Arcebispo do Huambo, D. Zeferino Zeca Martins, presidiu no Santuário de Cristo da Misericórdia do Canhe, a tomada de posse do novo pároco, Revendo Senhor padre Simeão Ferreira Chimbinda, do clero Diocesano do Huambo, o Pe. Chimbinda substituiu o reverendo padre Graciano Sessendje Capingala, falecido no dia 01 de Novembro do ano transacto.

Ao dirigir-se ao novo pároco, D. Zeca Martins augurou sucesso na nova missão”Sejas na tua comunidade pai, irmão e amigo de todos, sim, a ti dilectíssimo irmão é confiado igualmente a administração do sacramento do perdão”.

O prelado lembrou ainda que o evangelho de Cristo é exigente e desafiante, e reforçou que a vida humana está acima de qualquer ideologia política.

Vamos acompanhar a homilia