No dia do doente D.Kiala lança Campanha de Solidariedade Fraterna

Na missa em que se celebrou o dia do doente, D. Luzizila Kiala, bispo do Sumbe, lançou uma campanha de solidariedade fraterna a favor de crianças doentes internadas no hospital pediátrico do Kwanza-sul.

O Prelado, afirmou que o melhoramento do sistema sanitário nacional, passa por investimento profundo e urgente no sector

“ é uma prioridade de que a saúde é um bem a primar, investir na saúde é muito importante, todos queremos saúde, mas há que investir para que todos possam tê-la”.

Falando da Solidariedade fraterna, D. Kiala adiantou que é muito importante” vamos abrir os nossos corações, é necessário que haja uma relação com os doentes, para que a terapia da cura funcione”.

São responsáveis por esta campanha, os membros da Juventude Estudante Católica de Angola e os membros da Comissão de Pastoral de Saúde da Diocese.

Reportagem de Óscar Tito