Sé Catedral de Luanda acolhe abertura do Ano judicial do tribunal Inter diocesano

A província Eclesiástica de Luanda, informa através de uma nota de imprensa, que nesta Terça-feira 23 de Fevereiro pelas 10h, na igreja Sé catedral de Luanda, será aberto o ano judicial das actividades do tribunal inter-diocesano de primeira instância de Luanda.

Informa ainda que no mesmo acto tomará posse canónica os primeiros-oficiais do tribunal interdiocesano de primeira instancia.

O tribunal interdiocesano de primeira instancia de Luanda, é o fórum competente para tratar dos casos de nulidade do matrimónio em via ordinária e de outros casos, que tem haver com a Arquidiocese de Luanda, Diocese do Sumbe, Cabinda, Mbanza Congo, Viana, de Caxito e de São Tomé e príncipe.

O mesmo tribunal serve de apelo para as causas de primeira instancia julgadas pelos tribunais interdiocesanos de Malanje e do Lubango.