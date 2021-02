Santuário da Muxima: Bispos da CEAST reunidos na Iª Plenária de 2021

A primeira assembleia ordinária dos bispos da CEAST terá lugar na diocese de Viana, mais concretamente no Santuário da Muxima de 24 de Fevereiro a 1 de Março.

Assuntos em abordagem triénio 2021/2024, tema - As crianças: afirmação de vida e de futuro, lema: dos pequeninos é o reino dos céus; I ano do triénio 2021/2022: As crianças afirmação de vida;

Outros assuntos em abordagem simpósio bíblico internacional, linhas mestras para a evangelização em Angola, formação permanente e os relatórios das dioceses.

O Bispo da Diocese do Sumbe, Dom Luzizila Kiala, pediu neste primeiro Domingo da Quaresma aos fiéis que rezem pelos êxitos da Assembleia plenária dos bispos que começa já no dia 24 de Fevereiro no Santuário da Muxima.

Reportagem Óscar Tito