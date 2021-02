Novos membros tomam posse no tribunal interdio-cesano de Luanda

Está aberto o ano judicial das actividades do tribunal inter-diocesano de primeira instância de Luanda, o acto de abertura aconteceu a instantes na sé catedral e foi presidido pelo Arcebispo de Luanda Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias.

No mesmo acto, tomou posse canónica, os primeiros-oficiais do tribunal interdio-cesano de primeira instancia.

O tribunal interdio-cesano de Luanda, tem como Presidente Dom Filomeno do nascimento vieira dias, na qualidade de Arcebispo de Luanda.

Moderador- D. Emílio Sumbelelo Vigário judicial - Reverendo cónego Apolónio Graciano

Vigário Judicial adjunto - Reverendo padre Adão Maximiliano

O tribunal interdio-cesano de primeira instancia de Luanda, é o fórum competente para tratar dos casos de nulidade do matrimónio em via ordinária e de outros casos para a Arquidiocese de Luanda e das dioceses do Sumbe, Cabinda, Mbanza congo, Viana, de Caxito e de São Tomé e príncipe.

O mesmo tribunal serve de apelo para as causas de primeira instancia julgadas pelos tribunais interdiocesanos de Malanje e Lubango.

Vamos acompanhar