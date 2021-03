Bispos da CEAST apelam governo a expansão do sinal da RE em todos os municípios do País

De 24 de Fevereiro a 1 de Março de 2021, no Santuário de Nossa Senhora da Muxima, Diocese de Viana, teve lugar a I Assembleia Plenária anual da CEAST que contou com a presença de todos os Bispos da CEAST, destacando-se as presenças de D. Joaquim Nhanganga Tyombe, bispo eleito do Uige e do Padre Adão António, administrador diocesano de Malange.

Pensando a vida da igreja e do país em que vivemos que é Angola, os bispos da CEAST, produziram os seguintes documentos:

Um comunicado de Imprensa.

Uma mensagem pastoral sobre o momento actual

“Angola, casa de paz, liberdade e fraternidade”

E uma Nota Pastoral Sobre o uso indevido da terminologia eclesiástica católica, símbolos, vestes e materiais litúrgicos.

Vamos acompanhar