Igreja angolana ganha primeiro Bispo Nhaneka Humbi

A cidade do Lubango testemunhou este Domingo 7 de Março, a Sagração Episcopal de Dom Joaquim Nhanganga Tyombe, do Clero Diocesano do Lubango, nomeado pelo papa Francisco, para a Diocese do Uíge a 2 de Fevereiro último um facto que constitui um ganho para a igreja católica em Angola.

Na cerimonia de ordenação presentes 19 bispos da Conferencia Episcopal de Angola e São Tomé e 3 eméritos, 136 sacerdotes, entre os sacerdotes distinguir os vigários gerais episcopais, judiciais, reitores dos seminários, 11, superiores e superioras de várias congregações diáconos e teve como presidente da celebração, Dom Gabriel Mbilingi, Arcebispo do Lubango e ordenante principal , ladeado pelo Núncio Apostólico em Angola e São Tomé, Dom Giovanni Gaspari e coordenante Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, Arcebispo de Luanda e Presidente da CEAST .

Dom Gabriel Mbilingi na sua homilia destacou o facto de o bispo do Uíge ser o único no Clero Diocesano do Lubango a chegar ao Episcopado.

Exortou ainda ao novo bispo que o episcopado é serviço do anúncio da palavra de Deus com discursos claros, não tendencioso tendo como base a oração e serviço da palavra, os dois pilares do bispo” Ser fiel à igreja do Uíge a ele confiada proximidade a Deus, aos sacerdotes e ao povo a quem nunca deverá renegar amando a todos sobretudo aos pobres”.

O ordenante do lugar pediu aos cristãos sobretudo os do Uige a acolher o seu novo pastor como um irmão.

Vamos acompanhar a homilia