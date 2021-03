D. Imbamba defende mais abertura de jovens recém formados para o mercado do trabalho

O Arcebispo de Saurimo, Dom José Manuel Imbamba defende que os mais velhos são chamados a darem espaço aos quadros da academia.

O prelado falava em entrevista à rádio Ecclesia de Benguela durante a realização do ciclo de conferências sobre o papel da universidade no desenvolvimento do país, que está a ser realizado pelo Instituto Superior Politécnico Catolico de Benguela, extensão dos Navegantes.

Na mesma ocasião, o chanceler do IS-PO-CAB Dom António Francisco Jaca olhou para a universidade como local de produção de conhecimento.

Reportagem de António Mateus