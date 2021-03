Vêm aí as Dioceses da Matala e de Caconda

O anuncio oficial de novas dioceses em Angola, foi feito na I Assembleia Plenária anual da CEAST que teve lugar de 24 de Fevereiro a 1 de Março , no Aantuário da Muxima, Diocese de Viana.

Este IV Domingo da Quaresma na Missão de São Tiago Caluquembe, o Arcebispo do Lubango Dom Gabriel Mbilingi anunciou a família Arquidiocesana, que as vigararias de Kipungo e Caluquembe, terão outra dimensão Ecclesial, um anúncio acolhido com muita alegria pelos Cristãos Católicos naquela região.

Reportagem de Edgar Ganga