Missionário Claretiano morre após um assalto

Os Filhos do Imaculado Coração de Maria, Claretianos da Delegação Independente de Mãe de África (Angola e São Tomé e Príncipe) estão de luto morreu o Padre Cesar Manuel Vaz Sacramento aos 42 anos de idade, na tarde do dia 14 de Março, vítima de assalto armado na Província do Huambo.

Pe. César Sacramento, nasceu em São Tomé e Príncipe no dia 14 de Maio de 1977, Pertencia a Paroquia de Nossa Senhora de Fátima, Bom-bom. Entrou no seminário Claretiano em Madre Deus, em 97/98, fez os seus estudos Filosóficos no Seminário maior de Sagrado Coração de Jesus em Luanda- Angola, em Iaunde- Camarões fez os estudos Teológicos.

Foi enviado para Lubango Província da Huíla Angola para trabalhar na paróquia da imaculada Conceição. Fez os votos perpétuos no ano 2013 no Lubango e a sua Ordenação Diaconal no dia 26 de Janeiro de 2014 em São Tome e Príncipe.

Foi Ordenado Sacerdote no dia 18 de Janeiro de 2015 no Lubango, onde trabalhou até 2019.

Encontrava- se em missão na província do Huambo desde 2020 onde veio a falecer aos 42 anos de idade vítima assalto a mão armada.

Reportagem de Melba de Ceita