D. Imbamba recorda momentos vividos como seminarista na Diocese do Uíge

A Diocese do Uíge vivi momentos de muita emoção, nesta semana em que recebem o seu novo Bispo Dom Joaquim Tyombe.

Várias são as personalidades que se deslocaram as terras do bagu vermelho, para presenciarem a tomada de Posse do Bispo do Uíge, entre as ilustres figuras, Dom José Manuel Imbamba, Arcebispo de Saurimo, que depois de 38 anos, recorda os momentos em que fundaram o seminário de Filosofia na Diocese do Uíge” um sentimento de alegria, conforto, um sentimento de memória”.

Reportagem de Caetano Gonçalo