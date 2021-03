Aberto ano dedicado a São José na Arquidiocese do Lubango

A celebração do Domingo de Ramos na Arquidiocese do Lubango, foi Marcada pela abertura do ano de São José ao nível daquela Arquidiocese.

Na missa presidida por Dom Gabril Mbilingui, Arcebispo Metropolita, na Paróquia de São José do Lubango, Sé Catedral, o prelado enfatizou que São José representa todo o homem comum, que humildemente participa e escreve a história da sociedade diariamente.

Dom Gabriel Mbilingui enfatiza as palavras do Papa São João Paulo II nas quais destaca todas as etapas em que São José deve ser reconhecido como pai.

Vamos acompanhar a homilia