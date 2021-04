“Sacerdote é sinal vivo da presença de Deus” diz Dom Imbamba

Arquidiocese de Saurimo celebrou nesta Quarta-feira a missa Crismal, na Sé Catedral sob a presidência de D. José Manuel Imbamba com a presença de todos Sacerdotes do Clero Secular e Religiosos.

A antecipação deve-se a muitos Sacerdotes e Religiosos que devem percorrer mais de 195 kms para chegar a Saurimo é o caso dos da missão de Mukonda, 95 Muriege, 160 kms Missão de Dala e 145 da missão de Cacolo.

Em todas essas comunidades as estradas encontram-se degradadas o que a antecipação permite as suas respectivas comunidades para continuarem a celebrar o Triduo Pascal e ressurreição do Senhor.

Dom Imbamba na sua homilia sublinhou o sentido do amor ao próximo e o impacto que a presença dos consagrados tem na vida das comunidades