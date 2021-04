“ Nós temos de ser no lugar onde estamos a “voz e vez” dos que não tem “voz nem vez” diz Dom Belmiro

Na noite desta Quarta-feira, na Sé Catedral de Cabinda, teve lugar a Missa Crismal na qual os sacerdotes renovaram as suas promessas sacerdotais.

Rodeados ao seu Bispo, Dom Belmiro Chissengueti, que presidiu a celebração, falando para toda Assembleia que a renovação dos votos é um momento muito importante em que os Sacerdotes e Religiosos, colocam nas mãos de Deus todas as fragilidades.

Ninguém chega ao sacerdócio nem a vida consagrada, sem que tenha sido chamado, “mas aquilo que deve ser o pedido de cada um de nós que densifica nosso caminho de fé, é o facto de podermos renovar continuamente essa chamada transformando interiormente o nosso ser, para o tornar cada vez mais parecido ao de Cristoque nos chama”.

Dom Belmiro, agradeceu aos irmãos sacerdotes a dedicação e entrega sincera de cada um, na realização das responsabilidades que lhe tocam, na vivencia da vocação que assumiu e no cuidado das comunidades confiadas ao seu serviço” sei porque vivo a mesma realidade das dificuldades do dia-a-dia que a missão encerra, olhando para os locais mais longínquos onde as vias de comunicação não existem, mas é de lá que recebemos o testemunho da alegria de se chegar mais além a fim de que Deus possa ser conhecido e amado”.