Arcebispo de Luanda expressa solidariedade aos sinistrados da chuva

Durante a entrevista que concedeu a Emissora Católica de Angola, o Arcebispo de Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, manifestou a sua solidariedade para com as vítimas da última chuva que caiu sobre a capital do país.

A chuva caiu sobre uma Luanda repleta de lixo e em relação ao assunto, Dom Filomeno exortou às entidades competentes a resolverem o referido dilema com alguma urgência.

Dom Filomeno realçou que não se pode estar intacto diante de tanto sofrimento e pede que todas as comunidades ajudem, naquilo que puderem, as vítimas das chuvas.