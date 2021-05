Famílias em Menongue aconselhadas a um maior engajamento na luta contra a Covid-19

Decorreu no Seminário médio São João Paulo IIº Diocese de Menongue, a jornada Diocesana da família sob o lema “Alegria do amor familiar”.

A jornada inseriu-se na celebração do ano dedicado à família, mas também serviu para dinamizar a pastoral da família, reflexões, propostas e soluções dos diferentes problemas que as famílias vivem actualmente, garantiu o Bispo de Menongue, Dom Leopoldo Ndakalako.

As jornadas encerraram neste domingo com recomendações para a promoção da evangelização, cultivo da catequese e do amor nas famílias

Reportagem de Marcolino Tchiungue