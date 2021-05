Há dirigentes que desconhecem o verdadeiro papel e acção da Caritas

Sob o lema” servir, aprender e inovar” delegados das 18 províncias do país, participaram presencial e de forma virtual do trigésimo nono Conselho Geral da Caritas de Angola, que encerrou este Domingo.

A Transparência na comunicação entre a direcção geral da Caritas e as diocesanas, agentes pastorais e a Conferência Episcopal de Angola e Tomé, estão entre as várias conclusões e recomendações, saída do encontro

Reportagem de Edna Cabral