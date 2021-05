Centro Espírito Santo em festa

Convidado na celebração a festa da solenidade de Pentecostes em que o Centro do espírito Santo, da Paróquia de São Pedro, Celebrou 59 anos de existência sob o lema” Um só coração, uma só alma”, o Bispo de Caxito, Dom Maurício Camuto, na homilia falou do actual quadro social do país, como resultado da ganância de alguns servidores públicos.

Sobre as dificuldades do presente, o prelado disse não ser só a Covid como factor da crise social que hoje se vive e se assiste.

O centro Espírito Santo, encerrou as suas festividades neste Domingo, onde foram confirmados na fé mais de 100 fiéis dos centros de São Paulo, Congeral e Espírito Santo.

Falando aos Crismados, Dom Camuto pediu que descubram em si e por via da oração as riquezas espirituais e colocá-las ao serviço da Comunidade.

Vamos acompanhar a homilia