Landana em Cabinda acolhe missa solene da festa de Pentecostes

Dom Belmiro Chissengueti, celebrou a solenidade de Pentecostes na Paróquia de São Tiago Maior-Lândana onde Crismou e o IAM e Liga Missionária, realizaram as suas promessas.

Dom Belmiro Chissengueti considera que o medo é a maior opressão que pode existir para qualquer ser humano e refere ainda que as pessoas que detêm o poder aproveitam-se dele para sufocar os mais fracos.

Durante a sua homilia neste Domingo de Pentecostes, na missão de Lândana, o Prelado recordou que apôs da morte do Messias, os Apóstolos da Primeira Igreja ficaram livre do medo com a chegada do Espírito Santo.

Reportagem de Ermita Comba