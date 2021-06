Está aberto na Arquidiocese do Lubango o Jubileu do Centenário da missão do Sendi

A missa de abertura dos 100 anos da missão do Sendi, foi também de acção de graça pelo padroeiro Sagrado Coração de Jesus.

Por esta ocasião o Arcebispo do Lubango, Dom Gabriel Mbilingi, que presidiu a santa missa, confirmou na fé mais de 200 fiéis e empossou 24 ministros extraordinários da Eucaristia.

Vamos acompanhar a homilia