Refugiados no dia dedicados a eles rezam em missa de acção de graça

Assinalou-se este Domingo 20 de Junho, o Dia Mundial do Refugiado, o mundo é chamado a reflectir sobre as condições das pessoas itinerantes.

A Igreja em Angola dedicou na manhã deste domingo uma missa especial para o dia do migrante que teve lugar no Seminário Maior de Luanda, numa promoção do secretariado da pastoral migratória da Arquidiocese de Luanda.

Na homilia o Padre Basílio Tchicale confortou os refugiados e os agentes da pastoral migratória, dizendo que na caminhada pela terra nunca se esta sozinho porque deus nunca abandona os seus filhos.

Vamos acompanhar a homilia