Conselho permanente da CEAST reunido em Benguela

Nesta segunda-feira 21, teve inicio o Conselho Permanente Alargado da CEAST.

Uma missa no mosteiro mãe de Deus deu inicio a agenda dos bispos, de seguida aconteceu o encontro dos bispos da CEAST com o governador Luís Nunes, onde vários aspectos foram levantados, sobre tudo a seca e a fome que assola muitas famílias em Angola.

O Governador começou por saudar os prelados católicos e aproveitou cumprimentar Dom Tolentino, Cardeal e Arquivista do Vaticano que esta em Angola desde Quinta-feira 17 de Junho, onde participou no encerramento do Jubileu dos 50 anos da Diocese.

Falando a imprensa Dom Tolentino falou que a igreja olha para o continente africano como uma grande reserva de esperança para humanidade” solidariedade e esperança é aquilo que a igreja tem no seu coração”.

Reportagem de Pedro Tchindele