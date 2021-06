“Há pessoas a disputarem cargos públicos sem que tenham competência para os assumir” diz Dom Belmiro

Neste Domingo Dom Belmiro Chissengueti, vistou pastoralmente a comunidade de São Pedro e crismou 37 jovens.

Nesta comunidade Dom Belmiro reuniu com o Conselho Paroquial, visitou à Comunidade de Chinzazi, manteve encontros com os catequistas, com a Comissão Paroquial da Juventude e os coordenadores dos grupos e movimentos Apostólicos juvenis, e benzeu o terreno para a futura Igreja.

O Bispo Diocesano de Cabinda considera que a ganância e a sobre facturação da coisa pública por parte de um pequeno grupo, continua a adiar a felicidade do povo angolano e lamentou uma massa social disputa cargos sem nenhuma competência